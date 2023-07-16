KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

6-13 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapılan KPSS 2023/1 tercihlerinin ardından şimdi de sonuçlar gündemde. Tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'nin değerlendirme işlemi sonrasında yerleştirme işlemlerine odaklandı. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



PSS-2023/1 tercihleri için başvuru süreci sona ermişti. Tercihlerini yapan on binlerce aday, kamuda istihdam edilmek için sonuçlara odaklandı. İşte, 2023/1 tercih sonuçlarına dair son bilgiler...

KPSS 2023/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları tarafından ilan edilecek. Öte yandan sonuçlara dair tarih bilgisi ise resmi kaynaklardan paylaşılmadı.

KPSS tercih sonuçlarının en geç Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

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