KPSS-2024/4 tercih başvurusu ne zaman bitecek? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında son durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlıkta istihdam edilecek 5 bin 500 kişinin alımına ilişkin süreci başlattıklarını açıklamıştı. Öte yandan, istihdam edilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yayımlandı.



ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?



Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:



Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, inşaat mühendisi 6, bilgisayar mühendisi 6 ve gemi adamı 2.



KPSS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BİTECEK?



Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirme yapmak İçin Adaylar belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.



Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecek.



ÖSYM TERCİH DUYURUSU



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması



Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.



Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.