Kredi çekemeyen vatandaşları dolandırdılar! "Galericiler-2" operasyonuyla yakalandılar

Kırşehir'de paraya ihtiyacı olan ve bankadan kredi çekemeyen vatandaşlara araç satışı adı altında veya sahip oldukları firmalar üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından 5 aylık takip sonucu düzenlenen 'Galericiler-2' operasyonuyla yakalandı.

Kredi çekemeyen vatandaşları dolandırdılar! "Galericiler-2" operasyonuyla yakalandılar

Edinilen bilgiye göre il genelinde; baskı, cebir ve şiddet yoluyla maddi zorluklar içerisinde bulunan vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak oto galerici görünümü altında tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince 5 aydır takip edilen şüphelilerin; paraya ihtiyacı olan, kara listeye giren, bankalardan kredi çekemeyen ve nakde sıkışan vatandaşlara araç satışı adı altında veya sahip oldukları firmalar üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları, mağdurların gayrimenkullerini üzerlerine alarak gayrimenkul satışı gibi gösterdikleri ve bu yolla kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, mağdurların iş yerlerine çökme suretiyle el koydukları tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, tapu evrakları, alacakların yazılı olduğu ajandalar, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik suçunu işlediği tespit edilen Ö.K., İ.Ç., B.K. ve Ö.K., işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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