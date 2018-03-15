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Kreşte 1,5 yaşındaki bebeğin dövüldüğü iddiasına soruşturma

Anadolu Ajansı

Türkiye

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğunun dövüldüğü iddialarıyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü soruşturma başlattı.

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Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çorlu ilçesinde önceki gün bir kreşte 1,5 yaşındaki kız çocuğunun dövüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, soruşturma kapsamında kreşe giderek, kreş sahibi ve çalışanlarının ifadelerine başvurdu.

Bu arada kreş sahibi Mehmet Özkara, 1,5 yaşındaki Ela'nın darbedildiğine ilişkin iddiaları reddederek, küçük kızın 2 yaşındaki başka bir çocuk tarafından ısırıldığını öne sürdü.

Özkara, kreşte kamera sistemi olmadığını, mevcut kameraların da Bakanlıktan gelen talep üzerine kaldırıldığını savundu.

Anne Gül Şen, önceki gün kızının kreşten eve doktor eşliğinde, yüzünde ısırık ve hırpalanma izleriyle getirilmesi üzerine şikayette bulunmuştu.

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