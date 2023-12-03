Kreşte psikolojik şiddet iddiası | Anaokulunda burnu kırıldı

İddialar üzerine okulda toplanan veliler, aynı akşam karakola giderek toplu olarak şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, okul yetkililerinin ifadesini aldı.



"OKUL MÜDÜRÜMÜZ 'KAMERA KAYDINI İZLETİRİZ' DEDİ AMA İZLETMEDİLER"



Yaşananları anlatan baba Burak Gülten, "Okul hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Psikolojik şiddet uygulandığına dair söylemler var aileler tarafından. Şikayetçi olduk." dedi.



Diğer ailelerin de karakola giderek dilekçe verdiğini belirten Gülten, "Biz olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için video kaydını izlemek istedik. 'Okul müdürümüz kamera kaydını izletiriz' dedi ama izletmediler. Olayın nasıl olduğunu dahi bilmiyoruz. Kızım şu anda evde, biraz ağrıları var. Sürecin takipçisi olacağız." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin