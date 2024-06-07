Kripto para dolandırıcılığı operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin'de bir şahsın bilişim yoluyla 163 bin TL dolandırılması üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.



Ekiplerin yaptığı çalışmada kripto para piyasası üzerinden yüksek kar vaadiyle vatandaşları ağlarına düşürerek dolandırdıkları tespit edilen suç şebekesini tespit etti.



Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 12 şahıs yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 14 cep telefonu, 11 sim kart, 2 laptop ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.