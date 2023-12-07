Kripto para düzenlemesi ne zaman çıkacak? TBMM gündemine gelecek

Kripto paralara düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin 2024'ün ilk aylarında Meclis'e getirilmesi hedefleniyor. Belli bir kazancın üzerine vergi alınabileceği belirtiliyor.



KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ HAKKINDA



NTV'ye konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Topuz, "Özellikle kripto paralara ilişkin olarak SPK kanununda yapılacak bir değişiklik ile artık çok daha kapsamlı bir düzenleme ile karşı karşıya kaldığmıızı söyleyebiliriz." dedi.



Yasada öncelikle kripto varlıklar için tanım yapılacak. Kripto varlıkların kara para aklama amacıyla kullanılmasının önüne geçilecek.



Belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınması da gündemde. "Bir tasarıda bunun yüzde 10 olduğunu söylenmişti ama son halini bilmiyoruz." diyen Topuz, bankalar için düzenlemeler olacağını ve izinsiz olan kripto varlık kullanıcılarına ağır cezalar öngörüldüğünü kaydetti.

