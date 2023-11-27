Kripto para vaadiyle 10 milyon TL'lik vurgun

Bursa'da olduğu belirlenen çete üyelerinin evlerine, gece eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin ev ve araçları polis ekipleri tarafından arandı.



Aramalarda ele geçirilen lüks araçlar, nakit ve altınlara el koyuldu. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.C.Ö., O.Ö. ve B.S.Y. tutuklanırken; M.U.Ö. ve H.Ö. serbest bırakıldı.

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