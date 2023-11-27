Kripto para vaadiyle 10 milyon TL'lik vurgun

Zonguldak'ta halkı kripto para vaadiyle dolandıram 5 şüpheli'den 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin 10 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.

Kripto para vaadiyle 10 milyon TL'lik vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para vaadiyle halkı dolandıran çete üyelerinin yakalanması için çalışma yaptı.

35 kişiyi, 10 milyon 800 bin TL dolandırdığı belirlenen çete üyelerine yönelik "Kırık Zincir" operasyonu düzenlendi.

Kripto para vaadiyle 10 milyon TL'lik vurgun - 1

Bursa'da olduğu belirlenen çete üyelerinin evlerine, gece eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin ev ve araçları polis ekipleri tarafından arandı.

Aramalarda ele geçirilen lüks araçlar, nakit ve altınlara el koyuldu. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.C.Ö., O.Ö. ve B.S.Y. tutuklanırken; M.U.Ö. ve H.Ö. serbest bırakıldı.

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