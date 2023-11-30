Kripto parada 80 bin lirasını batıran arkadaşına demir parçasıyla saldırdı

Bursa’da bir kişi, değerlendirmesi için verdiği 80 bin lirasını kripto parada kaybeden arkadaşına demir parçasıyla saldırdı.



Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi.



4 yılda biriktirdiği 80 bin TL ile yatırım yapmak isteyen Zafer K. parayı arkadaşı Hasan Ş.’ye verdi.



Kısa sürede parayı ikiye katlayacağını belirten Hasan Ş., 80 bin TL’yi kripto paraya yatırdı.



Ancak Hasan Ş. bir süre sonra bu parayı batırdı.



Durumu öğrenen Zafer K. sinir krizi geçirdi.



Zafer K., Hasan Ş.’ye demir parçasıyla saldırdı. Kaçan Hasan Ş. yol üstünde bulunan askerlik şubesine sığındı.



Buradaki görevliler, polise haber verdi.



İhbar üzerine gelen ekipler, Hasan Ş. ile Zafer K.’yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.