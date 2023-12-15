Krom madeninde göçük: 2 kişi öldü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana geldi. 2 vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde yürütülen çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Vardiyada birlikte çalışan işçilerin büyük bölümü dışarıya çıkmayı başarırken, maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. Arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlatan madenciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itafiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.