Kronik hastalıkları olanlar dikkat! Türkiye çöl tozu etkisinde: "Maske takmadan çıkmayın"

Haber: Melike Şahin

Türkiye, Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girdi.



Çöl tozları, özellikle akciğer hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanları olumsuz etkiliyor.



Çocuklar, hamileler ve ileri yaştakiler çöl tozundan daha fazla etkilenirken Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, hem içerisinde sanayi artıkları hem bakteriyel artıklarla birlikte insanların solunumla akciğerinin en küçük noktalarına kadar bu çöl tozlarını alabileceğini dile getirdi.



Aykaç, "Özellikle 3 mikrondan küçükse akciğerimizin en uç noktasına kadar nefesimizle beraber gidebiliyor. Eğer 10 mikronun üzerindeyse daha çok üst solunum yollarında takılı kalıyor. 3 ve 10 mikron arasındaysa gözlerimiz, ağız ve burun bu tozlardan etkilenebiliyor. Göz yaşarması, hapşırma gibi burun akıntıları ortaya çıkabiliyor." dedi.



Bu tozlardan çocukların hamilelerin ve ileri yaştakilerin daha fazla etkilendiğinin altını çizen Aykaç, "Çalışmalarda çöl tozlarının mikrobiyolojik materyaller de taşıdığını bu anlamda hava yolu hastalıklarına yatkın hale getirdiğini, pnömoniler, zatüreelere yol açtığını söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.



MASKE UYARISI



Kronik hastalıkları olanların bu süreçte mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Aykaç, "Toz koruyucu maskeler dediğimiz n95ler ya da bu maskeler yoksa ıslak bir bezi ağzına ve burnuna kapatarak solumayı öneriyoruz." dedi.



Çöl tozlarının etkisinin 3 hafta sürmesi bekleniyor.