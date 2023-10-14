Kruvaziyerler rotayı Ege’ye çevirdi (İzmir’de 30 bin turist bekleniyor)

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, sefer değişikliği nedeniyle yalnızca İzmir değil İstanbul, Marmaris ve Bodrum’daki limanlara da kruvaziyerlerin geleceğini belirterek, İzmir Limanı’na ise 12 geminin rezervasyon yaptırdığını söyledi.



İzmir’e gelecek olan gemilerin 30 bin yolcu getireceğini söyleyen İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, “Kuşadası Limanı için bu kadar kesin konuşamıyoruz çünkü ekim ayı Kuşadası Limanı'nın zaten en yoğun olduğu aylardan biri. Hemen hemen her gün 2-3 gemi geliyor yani liman kapasitesi doğrultusunda dolu.” diye konuştu.

Bazı firmaların bu limanlarda çalışmasının ileriki yıllarda bir alışkanlık getirebileceğini söyleyen Bilgin, “Doğu Akdeniz bölgesine çok fazla gemi gitmiyor. Gelseler de İsrail ve Güney Kıbrıs limanlarını tercih ediyorlar. Bu sebeple Fethiye, Alanya, Marmaris gemi alacağı için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.