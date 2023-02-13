Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.

31 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çifte depremde, çok sayıda ülke de Türkiye'ye yardım elini uzattı.

Son olarak Küba'dan 32 kişilik doktor ekibi, Kahramanmaraş'a geldi.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ile birlikte gelen ekip, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevlendirildi.

''TÜRKİYE DOST VE KARDEŞ ÜLKEMİZ''



Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in talimatı ile doktorların gönderildiğini belirten Büyükelçi Palacios şöyle konuştu:



"Türkiye bizim dost ve kardeş ülkemiz. Deprem felaketinden dolayı Küba Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile buraya geldik. Daha önce Pakistan depreminde görev alan bu ekip, Türk depremzedelere de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinde destek olacak. Doktorlarımız ihtiyaç duyulduğu sürece, burada depremzedelerin yanında olacaktır."