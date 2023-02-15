Deprem bölgesinden mucize kurtuluşlar

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi.
İşte deprem bölgesinde yaşanan mucize kurtuluşlar...
Hatay'ın Antakya ilçesinin Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması sırasında açılan yaşam koridonundan ses alındı.
Takviye ekiplerinin de hummalı çalışması sonucu 228’inci saatte yabancı uyruklu anne Ela ile çocukları Meysam ve Ali Bağdet sağ olarak çıkartıldı. Hemen ambulanslara alınan anne ile çocukları tedavileri için hastaneye sevk edildi.
Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 74 yaşındaki Cemile Kekeç, 227 saat sonra kurtarıldı.
Kalkan Apartmanı’nda, yapılan incelemede enkaz altında yaşayan birinin olduğu tespit edildi. Arama-kurtarma ekipleri apartmanın enkazında çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu Cemile Kekeç'e ulaşıldı. Ekipler, Cemile Kekeç ile temas kurunca büyük sevinç yaşadı. Bir arama-kurtarma personeli, "Bir mucize oldu. 10'uncu günde bir mucize oldu. Teyzemizi alacağız inşallah" diyerek ağladı.
Cemile Kekeç, enkazdan çıkarıldıktan sonra iş makinesinin kepçesine konularak ambulansa taşındı. Cemile Kekeç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kahramanmaraş'ta depremden 10 gün sonra enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bir kadın depremden 222 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
Onikişubat ilçesinde enkazda çalışma yapan ekipler, Melike İmamoğlu'nun yaşadığını belirledi. Kadının yeri tespit edildi. Kurtarma ekipleri zorlu bir çalışma sonucu çıkarılan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.
Ambulansa taşınan Güngör, hastaneye sevk edildi.
Enkaz etrafında bekleyen Güngör'ün akrabaları arama kurtarma ekiplerine sarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu çift kurtarıldı.
Merkez Antakya ilçesi Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 209'uncu saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı kurtardı.
Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 45 yaşındaki Ramazan Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.
Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 12 yaşındaki Berat Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.
35 yaşındaki Ayşegül Bayır, 206. saatte Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki İsabey Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki kadın. depremin 205. saatinde enkazdan kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan JAK timi, Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu. Kadına ulaşabilmek için çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 metre tünel açtı.
Kadına ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tünelden geçerek yaralıya serum takarak müdahale etti. Ayşegül Bayır daha sonra enkazdan çıkarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 203. saatinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu bir kadın kurtarıldı.
Ekipler, Kahramanmaraş'ta 40 vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı.
5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğu belirlendi.
Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat'ı (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı. Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.
Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.
Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı.
Enes enkaz altında 2 kişinin daha canlı olduğunu bildirdi. Gün ışığına çıkan Enes gazetecilerin sorusu üzerine iyi olduğunu söyledi. Enes’ten çok kısa süre sonra da 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki sağ olarak çıkarıldı.
AFAD, JAK, madenciler, Gölcük donanma kurtarma ekibi, Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, özel sivil toplum kuruluşları kardeşleri enkaz altından çıkarmak için çalıştı.
Adıyaman'da Abdülmusa Caddesi'ndeki 6 katlı Fırat Sitesi B Blok enkazında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler 'Domuz damı' denilen yöntemle Muhammed Cafer Çetin’e ulaştı.
Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı. Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı.
Muhammed’in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
MADENCİLER ENKAZLARDA "DOMUZ DAMI" YÖNTEMİYLE HAYAT KURTARIYOR
Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde bir mucize daha gerçekleşti.
Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.
Şazibey Mahallesinde bulunan 8 bloklu 11 katlı Ebrar Sitesi'nin enkazında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki Kaan Kuruoğlu mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki Hatice Akan, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde çöken Altınköşk Apartmanı'nın enkazından 180 saat sonra kurtarıldı.
Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Adıyaman merkezdeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremin 178'inci saatinde 6 yaşındaki Miray isimli çocuk sağ çıkarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 178'inci saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı.
Hatay'da 177. saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
Depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.
Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.
Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Kurtarılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı.
Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umay, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı.
Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.
AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.
Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.
Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı.
Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan çıkarıldı.
Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Adıyaman’dan bir sevindiren haber daha geldi. Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi.
Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar’a ulaştı. İğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapan ekipler saatler sonrasında enkazdan sağ olarak Naime Şakar’ı kurtardı. Deprem felaketinin 165. saatinde gelen güzel haber mutlulukla karşılandı.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.
Çalışmalar sonucu depremin 160. saatinde 11 yaşındaki Lena Maradini kurtarıldı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan Maradini, hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Tacikistan ve AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarının 159’uncu saatinde 3 yaşındaki Yavuz Cambaz kurtarıldı.
Saatler süren çalışmanın ardından 7 katlı binanın enkazından çıkarılan Yavuz, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü.
Arama kurtarma çalışmalarında umutların tükenmeye başladığı anda iyi haber Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi. 159 saattir enkaz altında bulunan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak çıkartıldı. Nurdağı ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Nilüfer Apartmanı enkazında yapılan arama kurtarma çalışmasında alınan sis ilk umut ışığını yaktı.
Jandarma ve güvenlik korucularının insanüstü çalışmasıyla enkazdan alınan Saadet Coşkun, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alındı. Nurdağı'nda görevli Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanındaki çalışmaları inceledikten sonra Saadet'i kurtaran ekipleri tek tek tebrik etti.
Hatay’ın Antakya ilçesinde maden işçileri depremden 159 saat sonra Asyanur Öksüz’ü (18) enkaz altında sağ olarak çıkardı.
Antakya’da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri, enkaz altında kalan Asyanur Öksüz’ü kurtarmak için 6 saat süren çalışma yaptı.
Asyanur yanına ulaşan maden işçisine, "Ben direkt çok güzel boşluğa düştüm. Hiçbir şey olmadı bana” dedi.
159 saat sonra enkazdan çıkarılan Asyanur, tedavisi için hastaneye götürüldü
Kocaeli'den Adıyaman'a gelen Gölcük Tersane Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi enkazında 3 gün arama kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler, 158 saat sonra enkazda 10 yaşındaki Asima Baltacı'ya ulaştı. Küçük Asima, kurtarma çalışmaları esnasında askerlerden jelibon istedi. Bulunduğu yerden çıkarılan Asima ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, aynı binadan 3 kişiyi daha canlı çıkardı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan bir kadın 158'inci saatte sağ çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, itfaiye ekipleri kentte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşam belirtisi alan ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu 63 yaşındaki Hafsa Dağcı'yı depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. Dağcı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, bir damacana su ve çilekli dondurma istedi. Aynı zamanda Galatasaray hayranı olduğunu belirten Semih, Icardi ve Muslera'yı da çok sevdiğini söyledi. Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu. ‘Formanı istiyorum’ diyen Semih’e Muslera, ‘hemen gönderiyorum’ cevabını verdi.
Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu sağ çıkarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesi Şükrü Güçlü Bulvarı'nda yıkılan Sümer Apartmanı'nın enkazından 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu, 155 saat sonra kurtarıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazından 8 yaşındaki Semih Ege İnce, 155 saat sonra kurtarıldı.
Hatay'da Cebrail Mahallesi Emlak Konutları'nın enkazında kalan 28 yaşındaki Rabia Kalçın, 153 saat sonra sağ çıkarıldı.
Adıyaman'da 153. saatte Yamanlar Apartmanı'nın enkazından 21 yaşındaki Rukiye Sincar yaralı kurtarıldı.
Adıyaman'da 7 yaşındaki Ahmet, Narlıkuyu Sitesi'nin enkazından 152. saatte kurtarıldı.
Adıyaman'da Mercan Sitesi'ndeki blokun çökmesi sonucu enkaz altında kalan 22 yaşındaki Rabia Kırmızı ve ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı 152 saat sonra kurtarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki enkazdan 85 yaşındaki İsmihan adlı yaşlı kadın 152 saat sonra kurtarıldı.
Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından Dada isimli kız çocuğu 150. saatte sağ çıkarıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, kurtarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi.
Hatay'ın Defne ilçesinin Armutlu semtinde yıkılan Öfkeli Apartmanı'nın enkazından 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli adlı kadın 150. saatte sağ olarak çıkarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki bir enkazdan Ömer adlı çocuk ve annesi 150 saat sonra kurtarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.
Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.
İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'da 7 katlı bina enkazından 147 saat sonra 11 yaşındaki Cudi adlı kız ile anneannesi sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından Malik Ejder Caddesi'nde yıkılan apartmanın enkazından 62 yaşındaki Semir Cuma Sabur, 142 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142’nci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Genç öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği çay oldu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı Hüseyin Dönmez Apartmanı'nda yaşayan anne ve 5 yaşındaki kızı deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı.
Anne ve kızı 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 141 saat sonra kurtarıldı.
Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Deprem bölgesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir enkazdan ses gelince çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, Suriyeli Adnan Ahmad Amir ile kucağındaki kızı Emira Amir'e ulaştı. Baba kurtarma çalışmaları sırasında kendisi ile konuşan itfaiyeciden çay istedi.
Ekipler, 141 saat sonra baba ile kızını enkazdan sağ çıkardı. Baba ile kızı tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartman enkazından Adnan Amir ve 3 yaşındaki kızı Emira Amir, Kocaeli İtfaiyesi'nin çalışması ile 140 saat sonra kurtarıldı.
Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi, Kütahya ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye giden Kütahya AFAD gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, ilk depremden 140 saat sonra hamile bir kadın ile erkek kardeşini sağ olarak çıkarmayı başardı.
Kurtarılan iki kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve İskenderun'dan depremden 138 saat sonra dört kurtarılma haberi geldi.
- Kahramanmaraş'ta Ebru Bey apartmanından bir vatandaş enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
- Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan 44 yaşındaki Gökhan Çalışkan'a sağ ulaşıldı.
- Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki genç, 138 saat sonra kurtarıldı.
- Gaziantep'te ekiplerin çalışması sonucu Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Duygu Apartmanı'nın enkazından 13 yaşındaki İkra Arslan çıkarıldı.
Hatay'da Cumhuriyet Mahallesi'nde 57 yaşındaki Mehmet Sözer enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bina enkazından Celal Taşan ve Ensar Taşan kardeşler 137 saat sonra sağ çıkarıldı
Hatay'ın Kuyular Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışma yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Güney Kore arama kurtarma ekipleri, dinleme çalışması sonucu enkaz altında sağ olanlar bulunduğunu tespit etti.
Ekiplerin çalışmasıyla depremden 136 saat sonra Doğu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Bekir Doğu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Gencin annesi Emine Doğu'nun da enkaz altında olduğu ve ekiplerin anneyi çıkarmaya çalıştığı belirtildi.
Adıyaman'daki Çınar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten AFAD ve Kömür İşletmeleri AŞ arama kurtarma ekipleri, Sevgi Çolak'ı 136 saat sonra enkazdan çıkardı.
Çolak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Arama kurtarma ekipleri, 136 sonra gelen mucize kurtuluşun ardından birbirlerine sarıldı.
Hatay'da 136 sonra bir çocuk, enkazdan yaralı çıkarıldı. Antakya Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın enkazından Kocaeli İtfaiyesi tarafından Mahmud Alkannas (10) isimli bir çocuk, 136. saatin ardından canlı olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Hedil, depremin 134’üncü saatinde enkazdan kurtarıldı. Hedil'in ilk sözü ‘iyiyim’ oldu.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler geliyor. Hayrullah Mahallesi’nde umutları yeşerten bir olay daha yaşandı. 4 katlı Zümrüt Apartmanı’nda yaşayan 16 yaşındaki Hedil, depremin 134’üncü saatinde ekipler tarafından kurtarıldı. Hedil ekiplerin ‘iyi misin’ sorusuna ‘iyiyim’ dedi. İlk sözü "iyiyim" oldu. Ayrıca Hedil’in 2 kardeşinin hala enkazda olduğu belirtildi.
Maraş'ın Elbistan ilçesinden sevindiren bir haber geldi.
20 yaşındaki Ülkü isimli genç kız, ''İyiyim'' dediği enkazın ardından çalışmalar sonucu sağ çıkarıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma arama- kurtarma (JAK) ekipleri, 132 saat sonra Sezai Karabaş (30) ve kızı Şengül Karabaş'ı (4) 6 katlı binanın enkazından sağ çıkardı.
Gaziantep'te, İslahiye ilçesindeki Kardelen Apartmanı'nın enkazından sevindirici haber geldi. Ekipler, enkaz altından ses duydu. Yapılan çalışmalar sonrası enkazdaki Sezai Karabaş ile kızı Sengül Karabaş'ın sağ olduğu tespit edildi. Jandarma arama- kurtarma ekipleri, 132 saat sonra ilk olarak Şengül Karabaş'ı, kısa süre sonra da babası Sezai Karabaş'ı sağ çıkardı.
UMKE ile çalışan Bitlis AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde yıkılan Özer Apartmanı’nın enkazında çalışma yürüttü. Ekipler, 129. saatte Kazım Kaya'yı (72) enkazdan sağ çıkardı. Kaya, sedyeye alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü.
Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada, 128 saat sonra 2 aylık bir bebek kurtarıldı.
Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi'nde 7 katlı binanın enkazından gelen ses üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arama kurtarma ekipleri, harekete geçti.
Ekipler yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda Sadık Tunç'a ulaştı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki kadına 124,5 saat sonra sağ ulaşıldı.
Yıkıntıların arasından ses geldiğini tespit eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü kurtarmayı başardı.
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.
Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda yapılan çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Azerbaycan Bulvarı'ndaki Aydın Apartmanı'nın enkazından 70 yaşındaki Menekşe Tabak sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların enkazında ekiplerin aralıksız çalışması sürüyor. UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekiplerinin Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine çalışmaya hız verildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş’a ulaşıldı. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı.
Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ve ilk isteği ise “su” oldu.
Kamil Can'ın dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğenini sarılıp öptü.
Kahramanmaraş’ta 117. saatte 15 yaşındaki kız çocuğu Saadet İkbal Çil enkazın altından sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki Emek Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, 20 yaşlarındaki genç, depremin üzerinden geçen 116 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.
Depremzede, taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yeni Mahalle'deki 9 katlı binanın enkazında ekiplerce çalışma yapıldı.
Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 38 yaşındaki Meltem Ünsal ile iletişim kurdu.
Ünsal, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Depremin 114. saatinde kurtarılan Ünsal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Huzur Apartmanı'nın enkazında çalışma yapılıyor.
Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 18 yaşındaki Alihan Yılmaz ile iletişim kurdu. Yılmaz, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Depremin 113. saatinde kurtarılan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler, 46 yaşındaki Döne Gül Bitmiş'i depremden 112 saat sonra sağ olarak kurtardı.
Bitmiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Depremzedeyi enkazdan çıkaran ekipler büyük sevinç yaşadı, gözyaşı döktü.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altından bir kişi 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Gaziantep’ten güzel bir haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan Mehmet Akbulut’u sağ olarak çıkardı. Depremin 5. gününde umutları yeşerten haber herkes tarafından sevinçle karşılandı.
Nurdağı Atatürk Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Kurtuluş Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, Mehmet Akbulut'u depremden yaklaşık 110 saat sonra kurtardı. Enkazdan sağ çıkarılan Akbulut, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı. Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, ses tespit ettikleri binanın enkazında birden fazla kişinin hayatta olduğunu belirledi.
Ekipler, sesin geldiği noktada saatler süren çalışmanın ardından 50'li yaşlardaki Doğan ve Temadur Konaç'ı, depremden 109 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.
- Ekipler, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında arama yaptı. Ekip, isminin "Kazım" olduğu öğrenilen kişiyi depremden yaklaşık 108 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bu kişi, tedavisi için hastaneye sevk edildi.
- Hatay'ın Antakya ilçesindeki General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, Hakkı Dedebeyoğlu Sokak'taki Lider Apartmanı'nda enkazdan ses geldiğini fark etti. Ekiplerin çalışması sonucu 36 yaşındaki anne Neslihan Karadeniz ile çocukları 6 yaşındaki Ramazan Musab, 13 yaşındaki Münire ve 21 yaşındaki Fatmanur enkazdan sağ çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.
- Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, bina enkazından 108 saat sonra Miray Karataş (8), sağ çıkarıldı.
Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri, depremde yıkılan Zirve Apartmanı’nın enkazından Miray Karataş'ı 108’inci saatte kurtardı. Karataş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kahramanmraş'ın Elbistan ilçesinde, depremde enkaz altında kalan Suriye uyruklu Fatma (14), 104 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Elbistan'da, depremde enkaz altında kalan Suriyeli Fatma, TBMM arama-kurtarma ekiplerinin termal kamerasıyla tespit edildi. Meclis ve diğer arama- kurtarma ekiplerinin bölgede yürüttüğü aralıksız çalışmalarda Fatma, depremin 104'üncü saatinde enkaz kurtarıldı. Yaralı Fatma, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.