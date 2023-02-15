Deprem bölgesinden mucize kurtuluşlar

108. SAAT

- Hatay'ın Antakya ilçesindeki General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, Hakkı Dedebeyoğlu Sokak'taki Lider Apartmanı'nda enkazdan ses geldiğini fark etti. Ekiplerin çalışması sonucu 36 yaşındaki anne Neslihan Karadeniz ile çocukları 6 yaşındaki Ramazan Musab, 13 yaşındaki Münire ve 21 yaşındaki Fatmanur enkazdan sağ çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.