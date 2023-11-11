Küçükçekmece gölünde hortum paniği

Kent genelinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış sonrası Küçükçekmece gölü üzerinde oluşan hortum paniğe yol açtı.

Küçükçekmece gölünde hortum paniği
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından öğle saatlerinde kent genelinde sağanak yağış etkili oldu.

Sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı. Bir süre görünen hortum daha sonra gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Küçükçekmece gölünde hortum paniği - 1

Öte yandan, öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışın gün içerisinde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

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