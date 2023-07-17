Küçükçekmece'de 5 tekne yandı

Görgü tanığı Ahmet Çırpan, yaptığı açıklamada, teknelerin bulunduğu alandan bir anda dumanların çıktığını söyledi.



Olay yerine geldiğinde teknenin yandığını anlatan Çırpan, "Ortasında da bir tane motosiklet vardı. Onu kenara çektik. Alevler sonra hepsini yaktı. Bu teknelerin hepsi tadilat için bekliyordu." dedi.

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