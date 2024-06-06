Küçükçekmece'de iğrenç olay: Yolda yürüyen kadına taciz kamerada

Küçükçekmece'de bir motosikletlinin yolda yürüyen kadını elle taciz edip kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Küçükçekmece'de iğrenç olay: Yolda yürüyen kadına taciz kamerada

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tevfikbey Mahallesi'nde plakasız motosikletle ilerleyen şüpheli, yolun karşısına geçen kadına elle tacizde bulunarak kaçtı.

Yaşadığı olaydan dolayı sinir krizi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Mağdur kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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