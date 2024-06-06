Küçükçekmece'de iğrenç olay: Yolda yürüyen kadına taciz kamerada

Mağdur kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tevfikbey Mahallesi'nde plakasız motosikletle ilerleyen şüpheli, yolun karşısına geçen kadına elle tacizde bulunarak kaçtı. Yaşadığı olaydan dolayı sinir krizi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Bu arada, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.