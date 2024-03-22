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Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolu, Küçükçekmece Metrobüs Durağı mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre havanında yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği devrilerek metrelerce sürüklendi.

Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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