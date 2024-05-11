Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024
Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. Yarın için Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 14 Mayıs 2024 Salı Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

26

/

14

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

26

/

15

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

13

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

15

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

14

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