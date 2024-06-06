Kuduz köpek ısırınca karantinaya alındı

Şanlıurfa'da kuduz köpeğin ısırdığı bir kişi karantinaya alındı.

Kuduz köpek ısırınca karantinaya alındı

Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı.

Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi.

KARANTİNAYA UĞRADI

Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Şahin, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

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