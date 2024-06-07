Küfürlü konuştukları için uyardı, başına gelmeyen kalmadı! Saldıra uğradı, parasını çaldırdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, otobüs durağında bekleyen bir kişi, çevresinde tanımadığı iki şahsın küfürlü konuşmalarından rahatsız oldu.



Şahısları uyarması üzerine iki kişinin saldırısına uğrayan vatandaş darp edildi. Yaşanan arbede sırasında cüzdanını düşüren mağdur, içinde bulunan 500 TL parasının da çalındığını ihbar ederek şikayetçi oldu.



Olayın ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Dedektifleri (JASAT) destekli özel bir ekip kuruldu. Geniş çaplı araştırma ve soruşturma sonucunda, şüpheli iki şahsın kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şüphelilerin olay yerinden otostop çekerek kaçtıkları ve Çaycuma ilçesinden Karabük'e tren bileti aldıkları tespit edildi.



Aynı gün Karabük İl Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden biri Karabük'ün Yenice ilçesi tren garında, diğeri ise Karabük'te ikamet ettiği köyde yakalanarak gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 'tehdit, hakaret ve yağma' suçlarından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.