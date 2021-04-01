Kulağı ve kuyruğunu kestikleri yavru köpeği ölüme terk ettiler

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kuyruğu ve kulağı kesilen 45 günlük yavru köpek tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Elbistan-Ekinözü karayolu üzerinde yaşandı. Yol kenarında dolaşan çocuklar, yavru bir köpeğin acı içinde inlediğini fark etti. Hayvanın yanına giden çocuklar, yaptıkları kontrolde yavru köpeğin kuyruğunun ve kulağının kesildiğini anladı.

Kendisini arayan çocukların yardım talebi üzerine olay yerine gelen İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Yahya Marangoz, yavru köpeği aracına alarak, tedavisinin yapılması için ilçedeki veteriner hekime götürdü.

Veterinerde yapılan kontrollerde 45 günlük olduğu tahmin edilen köpeğin, kulağı ile kuyruğunun bir kısmının kesici bir aletle kesildiği ortaya çıktı. Kan kaybı sonucu bitkin düşen yavru köpek, tedavi altına alındı.



"BU NASIL BİR VİCDANSIZLIK"



Yavru köpeğe yapılanın vicdana sığmayacağını, eziyetin bahanesinin olmayacağını vurgulayan Marangoz, “İlçe merkezine 15 kilometre uzaktaki yol üzerinde bulunmuş bu yavru. Bulan çocuklar şahsen tanıdıkları için bana ulaştı. Ben de hiç düşünmeden aracımla alıp veterinere götürdüm. Köpeğin kuyruğunu ve kulağını kesmişler. Veterinerler, 45 günlük olduğunu söylediler. Gerekli müdahale yapıldı. Bu nasıl bir vicdansızlık anlam veremedim. Yavru bir köpeğin kime ne zararı olabilir ki. Sonuçta bu da bir can taşıyor” dedi.