Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 uzman yardımcısı alacak: Başvurular nasıl yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,



b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)



c) İlanda yer alan kadrolar çerçevesinde ilgisine göre en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;



1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak.



2. İktisat, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun olmak.



3. Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak.



4. Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.



5. Arkeoloji bölümünden mezun olmak.



6. Sanat Tarihi bölümünden mezun olmak.



7. Mimarlık bölümünden mezun olmak.



8. Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.



9. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.



10. İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak