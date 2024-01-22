Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öpüp, ayağıyla basan kişiye ev hapsi

Sivas'ta Yenidoğan Mahallesi Safa Camii'nde, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında başkan adaylarından S.K., konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağıyla bastı.

Bu anlar, camideki dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.'ye camideki dernek üyeleri de tepki gösterdi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas Valiliği, soruşturma başlattı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., ''Dini değerleri aşağılama'' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K., adliyeye sevk edildi. S.K., mahkemedeki duruşmasında, "Normalde 3 kez öpüp başıma koyup el basacaktım. Bir an kendimi kaybettim ve ayağımla bastım.'' dedi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ



S.K.'ye, ''Dini değerleri aşağılama'' suçundan ev hapsi cezası verildi.

''BİR ANLIK KIZGINLIKLA BİLİNÇSİZCE YAPTIM''

S.K. karar sonrası yaptığı açıklamada, "Camide genel kurul vardı. Karşı adayı korkuttuğumu düşündüler. Ben de orada onlara tepki olarak Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptüm, başıma koydum. Elimi koyacağıma, ayağımla bastım. Bir anlık kızgınlıkla bilinçsizce yaptım." diye konuştu.