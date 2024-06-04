Kurban Bayramı 9 günlük tatil başlangıç tarihi: Resmi tatil ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük sürenin de idari izin kapsamına alındığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından resmi tatilin ne zaman, hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Peki, resmi tatil ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı 9 günlük tatil başlangıç tarihi: Resmi tatil ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.

Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

RESMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü de kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı.

Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

AYM'den iptal kararları: "Rektör, Cumhurbaşkanı tarafından atanır" hükmü iptal edildi

AYM'den iptal kararları: "Rektör, Cumhurbaşkanı tarafından atanır" hükmü iptal edildi

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Düzce'de korkunç olay | Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Düzce'de korkunç olay | Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte Diyanet'in bu soruya yanıtı

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte Diyanet'in bu soruya yanıtı

Meclis'te kayyum gerilimi: Milletvekilleri birbirine girdi

Meclis'te kayyum gerilimi: Milletvekilleri birbirine girdi

Milli Savunma Bakanı Güler: "Türk askerinin yetenekleri tarihe altın harflerle yazılmıştır"

Milli Savunma Bakanı Güler: "Türk askerinin yetenekleri tarihe altın harflerle yazılmıştır"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...