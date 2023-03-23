Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

2023 Kurban Bayramı tarihi, yaklaşan tatil fırsatını değerlendirmek isteyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. 20 Nisan'da sona erecek ramazan ayı sonrasında gündeme gelecek olan Kurban Bayramı için tarihler belli oldu. Peki, 2023 Kurban bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?



2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.



Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi