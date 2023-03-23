Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

Kurban Bayramı tarihleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yıl yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'yla birlikte yaz aylarında tatil yapmak için fırsat kollayan vatandaşlar net tarihi merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

2023 tarihi, yaklaşan fırsatını değerlendirmek isteyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. 20 Nisan'da sona erecek ramazan ayı sonrasında gündeme gelecek olan Kurban Bayramı için tarihler belli oldu. Peki, 2023 Kurban bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 1

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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