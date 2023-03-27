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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihi)

Kurban Bayramı tarihleri, yaz tatili için planlama yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2023 yılı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Öte yandan bu yıl bayram tatilinin 9 gün mü olup olmayacağı da merak konusu. Peki, Kurban Bayramı bu yıl ne zaman idrak edilecek?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihi)

2023 tarihi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasının ardından merak ediliyor. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatili 9 gün olabilir. Turizme katkı sağlaması amacıyla hükümet tarafından adım atılırsa eğer Kurban Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birleştirilebilir. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihi) - 1

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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