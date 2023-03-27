Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihi)

2023 Kurban Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasının ardından merak ediliyor. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatili 9 gün olabilir. Turizme katkı sağlaması amacıyla hükümet tarafından adım atılırsa eğer Kurban Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birleştirilebilir. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?



2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.



Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.



BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.



2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi