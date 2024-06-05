Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hırsızlığı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bir büyükbaş çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hırsızlığı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir çiftçinin, sabah ahıra gittiğinde 3 büyükbaşından birinin çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.

Yol güzergahındaki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hayvanı G.G., İ.G. ve H.G.’nin çaldığını tespit etti.

Hayvanı araçlarıyla kaçıran şüpheliler gözaltına alınıp, ifadeleri için jandarmaya götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

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