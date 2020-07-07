Kurban bayramı tarihi ne zaman? (2020 Kurban bağışı fiyatları)

2020 Kurban Bayramı arife günü 30 Temmuz'a gelirken bayram, 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Dört gün süren Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık fiyatları da gündemde. Peki kurumlarda kurban bağışı fiyatları ne kadar?



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



30 Temmuz Perşembe - Kurban Bayramı Arefesi



31 Temmuz Cuma - Kurban Bayramı ilk günü



3 Ağustos Pazartesi - Kurban Bayramı son günü



DİYANET KURBAN BAĞIŞI FİYATLARI



Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 Türk lirası, yurt dışı 825 Türk lirası olarak belirledi. Kurban bağışında bulunmak isteyenler 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilecekleri gibi 'Android' ve 'Apple Store' mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekler.

Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler.



TÜRK KIZILAY KURBANLIK BAĞIŞI FİYATLARI



Türk Kızılay’ı bu sene kurban bağışı fiyatlarını yurt için 1050, yurt dışı 850 lira olarak açıkladı.

Kızılay aracılığıyla kurban bağışı yapmak isteyenler “kızılay.org.tr” internet sitesinden kredi kartıyla ya da kurban bağışı için verilen hesap numaralarına banka havalesiyle, PTT aracılığıyla veya Kızılay’ın ülke genelindeki şubeleri ve temsilcikleri aracılığıyla yapabilecekler. Ayrıca bilgi almak isteyen vatandaşlar Kızılay’ın 168 numaralı ücretsiz çağrı merkezini de arayabilecekler.

VİDEO: VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATLARI AÇIKLANDI