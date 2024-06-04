Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? İşte Diyanet'in bu soruya yanıtı

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurbanla ilgili merak edilenler ise Diyanet kaynakları baz alınarak araştırılıyor. İşte, "Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?" sorusuna Diyanet'in yanıtı...



KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILINMALI MI?



Esas olarak kurban namazı diye bir namaz bulunmuyor.



Bu namazın dini bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlış sayılıyor. Kişi sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabiliyor.



Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkanına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekat nafile namaz kılabiliyor.