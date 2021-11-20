Kurbanlık peşinden ölüme takipsizlik

Ankara'da kaçan kurbanlığı ararken kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Onur Eker'in ölüm nedeni belirlenemedi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Onur Eker, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü, Pursaklar ilçesinde dedesi Zühtü Erdoğan'ın dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gidince kayboldu.

Bayramın 3'üncü günü akşam saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Onur Eker'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



"ÇÜRÜME NEDENİYLE ANALİZ YAPILAMADI"



Onur Eker'in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu dosyaya ulaştı.

Raporda bedende ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı, iç organlarda ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı analizlerin yapılamadığı belirtildi.

Raporda, "Tespit edilen etil alkolün çürüme ile oluştuğu dikkate alındığında; mevcut verilerle kişinin ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği değerlendirilmiştir" denildi.



"NEGATİF OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"



Ailenin avukatı Tuncay Seven, yaptığı açıklamada "Yapılan tetkikler sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda da Onur Eker’in ölüm sebebi 'mevcut verilerle kişinin ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği' gerekçesiyle ne yazık ki belirlenememiş, 'negatif otopsi' sonucu ortaya çıkmıştır" dedi.

Ölüme yol açacak herhangi bir dış etken, bulgu, arı sokması gibi tespit bulunamadığını söyleyen Seven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın doğal ölüm sebebine bağlı olarak takipsizlik kararı ile sonlandırılacağının kendilerine bildirildiğini söyledi.