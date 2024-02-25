Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Bu bir sorumluluktur

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bir kez daha "yeni anayasa çağrısı." yaptı.



Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan "yetki" tartışmalarına atıfta bulunarak, "Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı bir sistemi inşa etmeliyiz." dedi.



Kurtulmuş, "Anayasal olarak her şeyin yerli yerine oturtulması, 'benim sözüm daha kuvvetli' yarışı içinde kimsenin olmaması lazım. Bu, hiçbir şekilde kimseye yarar sağlamaz. Anayasa'daki flu alanlar giderilmeli." açıklamasında bulundu.



Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı Haberi Görüntüle Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, muhalefete çağrıda bulundu.



Yeni anayasa için "Bu bir sorumluluktur." diyen Kurtulmuş, "İyi niyetli müzakerelerin önünü açabilirsek yeni anayasanın çıkabileceğine, eğer yeni anayasa konusunda zorluklar ortaya çıkarsa anayasada hayati ihtiyaçlarımızı karşılayacak adımların atılabileceğine inanıyorum. Şu anda zannediyorum bütün siyasi partilerin elinde anayasa değişiklik çalışmaları vardır, bunları bir araya getirerek, herkesin eteğindeki taşları dökmesiyle milletin hayrına olacak bir düzenleme yapılır." değerlendirmesinde bulundu.