Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Bu bir sorumluluktur

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çağrısı yapan Kurtulmuş, "Bu bir sorumluluktur." dedi.

Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Bu bir sorumluluktur

Meclis Başkanı , bir kez daha "yeni anayasa çağrısı." yaptı.

Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan "yetki" tartışmalarına atıfta bulunarak, "Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı bir sistemi inşa etmeliyiz." dedi.

Kurtulmuş, "Anayasal olarak her şeyin yerli yerine oturtulması, 'benim sözüm daha kuvvetli' yarışı içinde kimsenin olmaması lazım. Bu, hiçbir şekilde kimseye yarar sağlamaz. Anayasa'daki flu alanlar giderilmeli." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı

Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı

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Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, muhalefete çağrıda bulundu.

Yeni anayasa için "Bu bir sorumluluktur." diyen Kurtulmuş, "İyi niyetli müzakerelerin önünü açabilirsek yeni anayasanın çıkabileceğine, eğer yeni anayasa konusunda zorluklar ortaya çıkarsa anayasada hayati ihtiyaçlarımızı karşılayacak adımların atılabileceğine inanıyorum. Şu anda zannediyorum bütün siyasi partilerin elinde anayasa değişiklik çalışmaları vardır, bunları bir araya getirerek, herkesin eteğindeki taşları dökmesiyle milletin hayrına olacak bir düzenleme yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

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