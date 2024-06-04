Kurtulmuş'tan yeni anayasa ziyaretleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa turu sürüyor. Kurtulmuş bugün Meclis'te grubu bulunmayan partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelecek.

Kurtulmuş'tan yeni anayasa ziyaretleri

Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Hüda-Par, DSP ve YRP genel başkanları ile görüşecek.

Kurtulmuş'un ilk görüşmesi Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile olacak.

Ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.

Meclis Başkanı yarın da yeni anayasa mesaisine devam edecek.

GRUBU OLAN PARTİLERİ ZİYARET ETMİŞTİ

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesindeki ziyaretlerine Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle başlayan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşmüştü.

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