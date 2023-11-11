Kurye sipariş getirdiği apartmana idrarını yaptı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kurye sipariş getirdiği apartmana idrarını yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.
Apartman sakinlerinden biri yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.
Kuryenin ayrılmasından sonra apartmanın giriş katında oturan aile, kötü kokular gelmesi üzerine, kokunun geldiği yere doğru gitti.
Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü. Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri, bir daire sipariş getiren kuryenin girişe idrarını yaptığını gördü.
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