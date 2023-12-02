Kuryenin vurulduğu galeriye saldırıda 2 tutuklama daha

Yapılan baskında Mehmet Bayır, Yusuf Balasar ve Mehmet G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Bayır ile Yusuf Balasar tutuklanırken Mehmet G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Olayın karşı tarafı olan Hakan Can Varol ile Osman Gazi Kalkan da bugün adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Dün aynı galeriye 3’üncü kez düzenlenen saldırıda iş yeri sahibi İsa S. yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan H.A.K.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, İsa S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

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