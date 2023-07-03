Kuşadası bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye’nin önde gelen turizm kentlerinden olan Kuşadası, 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bayram tatilinde 420 ton evsel atık toplandı.

Kuşadası bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi ağırladı
Bayramda 3 milyonun üzerinde küçükbaş kurbanlık satıldı

Bayramda 3 milyonun üzerinde küçükbaş kurbanlık satıldı

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, okulların kapanmasının hemen ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 9 gün boyunca yapmak için kente 2 milyon kişi geldi. Kuşadası Belediyesi ekipleri, süresince vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla 7-24 mesai yaptı. 9 günlük bayram tatili boyunca plajlar, turistik çarşılar ve sahil şeridi başta olmak üzere kent genelinde yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kuşadası bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi ağırladı - 1

"420 TON EVSEL ATIK TOPLANDI"

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatili için Kuşadası’nı tercih eden 2 milyon yerli ve yabancı turistin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı özenle temizledi. 9 gün boyunca her gün ortalama 420 ton evsel atık toplayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatil boyunca toplam 4 bin ton atık toplayarak düzenli depolama alanına ulaştırdı.

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