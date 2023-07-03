Kuşadası bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi ağırladı

Kuşadası, okulların kapanmasının hemen ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 9 gün boyunca tatil yapmak için kente 2 milyon kişi geldi. Kuşadası Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla 7-24 mesai yaptı. 9 günlük bayram tatili boyunca plajlar, turistik çarşılar ve sahil şeridi başta olmak üzere kent genelinde yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"420 TON EVSEL ATIK TOPLANDI" Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatili için Kuşadası’nı tercih eden 2 milyon yerli ve yabancı turistin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı özenle temizledi. 9 gün boyunca her gün ortalama 420 ton evsel atık toplayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatil boyunca toplam 4 bin ton atık toplayarak düzenli depolama alanına ulaştırdı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin