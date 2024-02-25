Kuşadası'nda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Güneş Sokak üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta işçi olarak çalışan S.B. motosikletiyle evine giderken, H.B.K. (15) yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Savrulan motosikletlerden düşen S.B., H.B.K. ve Y.K. (15) yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü S.B., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.