Kuşadası'nda ilginç görüntü: Beton dökme aracı şaha kalktı

Diğer ayağının üzerinde havada asılı kalan aracın 20 metrelik kolunun bir kısmı da yan tarafta bulunan bir apartmana çarparak zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kaza yeri, güvenlik çemberine alındıktan sonra iş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.



Çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.