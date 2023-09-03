Kuşadası'nda "Ne baktın" dayağı

Kuşadası Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece yarısı bir mekanda kavga çıktı.

Kız arkadaşlarıyla eğlenen iki kişi, kendileri hesap ödedikleri sırada dışarı çıkan kadınlara bakıp laf attığı iddiasıyla lüks aracın direksiyonunda olan bir kişiyi öldüresiye dövmeye başladı.

Saldırganlar tarafından yumruklu tokatlı saldırıya uğrayan diğer kişi aracın içinde mahsur kaldı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen dayak olayının ardından kimsenin kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi.