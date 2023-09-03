Kuşadası'nda "Ne baktın" dayağı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı lüks bir mekan önünde kavga çıktı. İki kişi, mekan önünde bulunan bir kişiyi öldüresiye dövdü. Onlarca kişinin önünde yaşanan olaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekerken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrendildi.

Kuşadası'nda "Ne baktın" dayağı

Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece yarısı bir mekanda çıktı.

Kız arkadaşlarıyla eğlenen iki kişi, kendileri hesap ödedikleri sırada dışarı çıkan kadınlara bakıp laf attığı iddiasıyla lüks aracın direksiyonunda olan bir kişiyi öldüresiye dövmeye başladı.

Saldırganlar tarafından yumruklu tokatlı saldırıya uğrayan diğer kişi aracın içinde mahsur kaldı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen dayak olayının ardından kimsenin kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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