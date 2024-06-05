Kuşadası’nda sinek ilaçlaması sırasında patlama: 2 işçi yaralı

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Kuşadası’nda sinek ilaçlaması yapılan havuzun makine dairesinde biriken metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi.



Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi’nde görevli işçiler S.K. ve F.G, rutin sinek ilaçlaması yapmak için bölgedeki bir sitenin bahçesindeki yüzme havuzunun makine dairesine girdi.

Bu sırada makine dairesinde biriken metan gazı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.



Çıkan yangında, iki işçinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.



İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.