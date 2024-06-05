Kuşadası’nda sinek ilaçlaması sırasında patlama: 2 işçi yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin bahçesinde bulunan yüzme havuzunun makine dairesinde sinek ilaçlaması sırasında patlama meydana geldi. Metan gazı kaynaklı olduğu belirtilen patlamada belediye görevlisi 2 işçi yaralandı. Çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası’nda sinek ilaçlaması sırasında patlama: 2 işçi yaralı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Kuşadası’nda sinek ilaçlaması yapılan havuzun makine dairesinde biriken metan gazı nedeniyle meydana geldi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi’nde görevli işçiler S.K. ve F.G, rutin sinek ilaçlaması yapmak için bölgedeki bir sitenin bahçesindeki yüzme havuzunun makine dairesine girdi.

Kuşadası’nda sinek ilaçlaması sırasında patlama: 2 işçi yaralı - 1

Bu sırada makine dairesinde biriken metan gazı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Çıkan yangında, iki işçinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçiler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kuşadası’nda sinek ilaçlaması sırasında patlama: 2 işçi yaralı - 2

TÜRKİYE HABERLERİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk mazbatasını aldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk mazbatasını aldı

D-100'de feci kaza: İki genç hayatını kaybetti

D-100'de feci kaza: İki genç hayatını kaybetti

Gözlükten kurtulmak isterken kör oldu! "15 dakikalık operasyon 75 dakika sürdü, retina dağılmış"

Gözlükten kurtulmak isterken kör oldu! "15 dakikalık operasyon 75 dakika sürdü, retina dağılmış"

Kemal Doğulu mahkemede suçlamaları kabul etti! "Onun yüzünden dükkanımı tefeciler bastı, kafama silah dayadılar"

Kemal Doğulu mahkemede suçlamaları kabul etti! "Onun yüzünden dükkanımı tefeciler bastı, kafama silah dayadılar"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan Güneş Motel benzetmesiyle tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan Güneş Motel benzetmesiyle tepki

Yargıtay, Sezen’in katiline verilen cezayı onadı

Yargıtay, Sezen’in katiline verilen cezayı onadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...