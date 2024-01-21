Kuşluk vakti ne zaman, saat kaçta? Kuşluk vakti ne demek?

Kuşluk vakti, İslam alemi tarafından merak edilen vakit dilimleri arasında yer alır. Kuşluk vaktinde birçok Müslüman duha namazı kılmak için uyanır. Güneşin doğuşuyla birlikte kuşluk vakti her gün merak edilmeye devam ediyor. Peki, Kuşluk vakti ne zaman, saat kaçta? Kuşluk vakti ne demek?

Kuşluk vakti ne zaman, saat kaçta? Kuşluk vakti ne demek?

Kuşluk vaktinin ne zaman, saat kaçta idrak edileceği, vatandaşların merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Kuşluk vakti, güne ait bir zaman dilimidir. Arapça karşılığı duhadır.

KUŞLUK VAKTİ NE ZAMAN?

Güneşin doğuşundan kırkbeş dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona erer. Halk arasında sabah ile öğle vakti arasında kalan zaman dilimi olarak da tanımlanır.

İslam dinine göre bu zaman diliminde kuşluk ya da duha namazı kılınması tavsiye edilir.

Bu zaman diliminde, öğle vaktine yakın bir zamanda yapılan kahvaltı, kuşluk kahvaltısı olarak da bilinir. Kahvaltıda hafif yemekler de bulunduğu takdirde, kuşluk yemeği olarak bilinir.

Her iki kahvaltı türü de İngilizcede brunch olarak adlandırılır.

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