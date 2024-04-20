Kütahya ve Van'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak

Kütahya ve Van'daki bazı köylerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Kütahya ve Van'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, 'de yayımlandı.

Buna göre, 'nın Tavşanlı ilçesindeki 10 köy ile 'ın Muradiye ilçesindeki 14 mahallede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.

Öte yandan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bazı mahallelerdeki taşınmazların Cizre Barajı ve HES Projesi kapsamında DSİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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