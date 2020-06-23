Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

Kız isteme merasimi sonrası 9 kişide corona virüs görülen beldede vaka sayılarının artması nedeniyle önceki gün karantinaya alınan 6 binanın bulunduğu mahallenin genelinde karantina uygulanması kararı alındı.

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 22:11 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 22:14

Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

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Kız isteme merasiminin ardından 9 kişide corona virüs tespit edildi

Kız isteme merasiminin ardından 9 kişide corona virüs tespit edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının artması sonucu bir mahalle karantinaya alındı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tepecik beldesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide corona virüs görülmesi üzerine önceki gün 6 binanın karantinaya alındığını hatırlattı.

Beldede pozitif vakaların artması nedeniyle karantinada olan binaların bulunduğu mahallenin tamamının karantinaya alındığını belirten Kara, "Vaka sayısının artması üzerine belde ve ilçe geneline yayılmasını önlemek amacıyla karantinanın Orta Mahallesi'nin genelinde uygulanması uygun görüldü" ifadesini kullandı.

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