Kütahya’da giyim mağazasında yangın: Kıyafetler küle döndü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir giyim mağazasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş yerinde bulunan birçok kıyafet zarar gördü.

Kütahya’da giyim mağazasında yangın: Kıyafetler küle döndü

’da bir giyim mağazasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz ilçesindeki mağazanın ikinci katında bulunan çay ve yemek yapmak için kullanılan bölümde ocak kablolarının şaşi yapması nedeniyle çıktı.

önce işyerinin bacasına ardından işyerinin arka kısmında bulunan depo alanına sıçradı.

Dumanların yükselmesi ve vatandaşların durumu fark etmesi ve ihbar üzerine yangın mahalline Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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