Kütahya'da seyir halindeki araçta yangın

Ahmet E. yönetimindeki 43 AAH 686 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Özçınarlar Kavşağı yakınlarında motor kısmından aniden yanmaya başladı.



Dumanı fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridinde durdurarak çevreden yardım istedi.



Otomobil yandığı sırada zaman zaman patlamalar da meydana geldi.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.