Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya'da polis ekipleri, Bölücek Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada 3 zanlının bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 3 define arama dedektörü, antik döneme ait tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 75 parça obje ele geçirildi.



Kaçak define kazısından döndükleri değerlendirilen R.Ç. (49), A.S. (47) ve N.K. (42) gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.