Kütahya'da tüfekten çıkan saçma kadına isabet edince ''Abla kusura bakma'' deyip kaçtı

Kütahya’da Kadir T, alacaklı olduğu H.D.’ye buluştukları yerde tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar ise Melek B.’ye yaralayınca şüpheli ''Abla kusura bakma'' diyerek olay yerinden kaçtı.

Kütahya’da oturan Kadir T., yeğeni M.A.Y.’nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.’ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi. Geçen zamanda parasını alamayan Kadir T., yeğeni M.A.Y. ve bir başka yakını ile birlikte Ziraat Mahallesi Ray Sokak'ta H.D. ile buluşmak için anlaştı.



Şüpheli Kadir T. buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeği ile H.D.’ye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B’ye isabet etti.

''ABLA KUSURA BAKMA YANLIŞLIKLA SENİ VURDUM''

Melek B. yere yığılırken Kadir T, ‘Abla kusura bakma yanlışla seni vurdum’ diyerek diğer iki kişiyle birlikte kaçtı.

Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Melek B. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melek B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.