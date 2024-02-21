Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti: 1 tutuklama

Saray Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Fuatpaşa Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araç ve B.K. (28) ve A.C.(20) isimli şüphelilerin yapılan kontrollerinde 9,53 gram bonzai, 0,34 gram esrar, 0,54 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devralınarak yapılan ifade alma işlemlerinde A.C. isimli kişi sentetik ecza maddesini B.K. isimli kişiden aldığını beyan etmesi üzerine adı geçen şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.



B.K emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.