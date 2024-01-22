Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.