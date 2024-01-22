Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

İzmir’den Eskişehir’e giden yolcu otobüsü Kütahya’nın Gediz ilçesinde devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı.

Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

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’nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

İzmir’den Eskişehir’e gitmek üzere yola çıkan İ.D. yönetimindeki 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü, Gediz - Kütahya karayolunun 9’uncu kilometresinde devrildi.

Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı - 1

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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