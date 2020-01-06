Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

İstanbul-Antalya seferini yapan Abdülkadir Çalışır idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 39. kilometresinde Kümbet Kavşağı yakınında bariyerlere çarpıp yoldan çıkarak devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, araçtaki kişilerden 21'i yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.



Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.